Harga langsung 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) hari ini ialah $ 0.00222755, dengan 23.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 01111010011110000110001001110100 kepada USD penukaran adalah $ 0.00222755 setiap 01111010011110000110001001110100.

01111010011110000110001001110100 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,187,540, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 01111010011110000110001001110100. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 01111010011110000110001001110100 didagangkan antara $ 0.00170616 (rendah) dan $ 0.00226222 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01755527, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00082794.

Dalam prestasi jangka pendek, 01111010011110000110001001110100 dipindahkan +15.17% dalam sejam terakhir dan -4.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.19M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.19M Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa 01111010011110000110001001110100 ialah $ 2.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 01111010011110000110001001110100 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.