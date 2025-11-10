0G Harga Hari Ini

Harga langsung 0G (0G) hari ini ialah $ 1.579, dengan 0.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 0G kepada USD penukaran adalah $ 1.579 setiap 0G.

0G kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- 0G. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 0G didagangkan antara $ 1.354 (rendah) dan $ 1.948 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, 0G dipindahkan -2.60% dalam sejam terakhir dan +62.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 23.11M.

0G (0G) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 23.11M$ 23.11M $ 23.11M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.58B$ 1.58B $ 1.58B Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam ZEROGRAVITY

Had Pasaran semasa 0G ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 23.11M. Bekalan edaran 0G ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.58B.