Blue Chip Blitz
Harga 0G langsung hari ini ialah 1.579 USD.0G modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata 0G kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

0G Harga (0G)

$1.579
+0.25%1D
USD
0G (0G) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:06:18 (UTC+8)

0G Harga Hari Ini

Harga langsung 0G (0G) hari ini ialah $ 1.579, dengan 0.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 0G kepada USD penukaran adalah $ 1.579 setiap 0G.

0G kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- 0G. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 0G didagangkan antara $ 1.354 (rendah) dan $ 1.948 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, 0G dipindahkan -2.60% dalam sejam terakhir dan +62.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 23.11M.

0G (0G) Maklumat Pasaran

$ 23.11M
$ 1.58B
1,000,000,000
ZEROGRAVITY

Had Pasaran semasa 0G ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 23.11M. Bekalan edaran 0G ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.58B.

0G Sejarah Harga USD

$ 1.354
24J Rendah
$ 1.948
24J Tinggi

$ 1.354
$ 1.948
--
-2.60%

+0.25%

+62.11%

+62.11%

0G (0G) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk 0G hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00394+0.25%
30 Hari$ -1.079-40.60%
60 Hari$ +0.829+110.53%
90 Hari$ +0.829+110.53%
Perubahan Harga 0G Hari Ini

Hari ini, 0G mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00394 (+0.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hari0G

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.079 (-40.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari 0G

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 0G mengalami perubahan sebanyak $ +0.829 (+110.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari 0G

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.829 (+110.53%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga 0G (0G)?

Semak 0Ghalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk 0G

Cerapan dipacu AI yang menganalisis 0G pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga 0G?

Several key factors influence 0G token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Technology adoption - Real-world usage and integration of 0G's modular AI blockchain
3. Token utility - Demand for 0G tokens in network operations and governance
4. Competition - Performance relative to other AI and blockchain projects
5. Partnerships - Strategic alliances and ecosystem development
6. Regulatory environment - Government policies affecting crypto markets
7. Supply dynamics - Token distribution, staking, and circulation changes

Mengapa orang ingin tahu harga 0G hari ini?

People want to know 0G price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps assess profitability, monitor volatility, and make informed financial choices in the dynamic crypto market.

Ramalan Harga untuk 0G

Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 0G pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
0G (0G) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 0G berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga 0G yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk 0G ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik 0G Ramalan Harga.

Perihal 0G

0G is a crypto asset that operates on a blockchain platform, providing a decentralized solution for various digital transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. The 0G token is used within its ecosystem to incentivize and reward users who contribute to the network's growth and stability. Its consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake, which encourages token holders to participate in network governance. The general purpose of 0G is to provide a decentralized platform that enables secure and private transactions, making it a potential choice for those looking for alternatives to traditional financial systems.

Bagaimana untuk membeli & Melabur 0G dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan 0G? Membeli 0G adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli 0G. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan 0G (0G) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan 0G akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli 0G (0G)

Apa yang boleh anda lakukan dengan 0G

Memiliki 0G membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli 0G (0G) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu 0G (0G)

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang 0G, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 0G

Berapakah nilai 1 0G pada tahun 2030?
Jika 0G berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga 0G berpotensi dan jangkaan ROI.
0G (0G) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

