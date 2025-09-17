0xBitcoin (0XBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.143364 $ 0.143364 $ 0.143364 24J Rendah $ 0.158311 $ 0.158311 $ 0.158311 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.143364$ 0.143364 $ 0.143364 24J Tinggi $ 0.158311$ 0.158311 $ 0.158311 Sepanjang Masa $ 4.66$ 4.66 $ 4.66 Harga Terendah $ 0.03406293$ 0.03406293 $ 0.03406293 Perubahan Harga (1J) +0.63% Perubahan Harga (1D) +8.04% Perubahan Harga (7D) -18.09% Perubahan Harga (7D) -18.09%

0xBitcoin (0XBTC) harga masa nyata ialah $0.158458. Sepanjang 24 jam yang lalu, 0XBTC didagangkan antara $ 0.143364 rendah dan $ 0.158311 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 0XBTC sepanjang masa ialah $ 4.66, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03406293.

Dari segi prestasi jangka pendek, 0XBTC telah berubah sebanyak +0.63% sejak sejam yang lalu, +8.04% dalam 24 jam dan -18.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

0xBitcoin (0XBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Bekalan Peredaran 10.84M 10.84M 10.84M Jumlah Bekalan 20,998,852.04906835 20,998,852.04906835 20,998,852.04906835

Had Pasaran semasa 0xBitcoin ialah $ 1.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 0XBTC ialah 10.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20998852.04906835. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.32M.