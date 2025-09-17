0xGasless (0XGAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.643331 $ 0.643331 $ 0.643331 24J Rendah $ 0.779885 $ 0.779885 $ 0.779885 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.643331$ 0.643331 $ 0.643331 24J Tinggi $ 0.779885$ 0.779885 $ 0.779885 Sepanjang Masa $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Harga Terendah $ 0.03713505$ 0.03713505 $ 0.03713505 Perubahan Harga (1J) +0.31% Perubahan Harga (1D) -1.37% Perubahan Harga (7D) +40.62% Perubahan Harga (7D) +40.62%

0xGasless (0XGAS) harga masa nyata ialah $0.696746. Sepanjang 24 jam yang lalu, 0XGAS didagangkan antara $ 0.643331 rendah dan $ 0.779885 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 0XGAS sepanjang masa ialah $ 1.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03713505.

Dari segi prestasi jangka pendek, 0XGAS telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -1.37% dalam 24 jam dan +40.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

0xGasless (0XGAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Bekalan Peredaran 11.00M 11.00M 11.00M Jumlah Bekalan 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

Had Pasaran semasa 0xGasless ialah $ 7.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 0XGAS ialah 11.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.66M.