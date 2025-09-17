0xGen (XGN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02022073$ 0.02022073 $ 0.02022073 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -3.92% Perubahan Harga (1D) -8.76% Perubahan Harga (7D) -24.68% Perubahan Harga (7D) -24.68%

0xGen (XGN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XGN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XGN sepanjang masa ialah $ 0.02022073, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XGN telah berubah sebanyak -3.92% sejak sejam yang lalu, -8.76% dalam 24 jam dan -24.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

0xGen (XGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 74.37K$ 74.37K $ 74.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 174.54K$ 174.54K $ 174.54K Bekalan Peredaran 426.07M 426.07M 426.07M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa 0xGen ialah $ 74.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XGN ialah 426.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 174.54K.