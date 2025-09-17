Lagi Mengenai MONK

0xMonk by Virtuals Logo

0xMonk by Virtuals Harga (MONK)

Tidak tersenarai

1 MONK ke USD Harga Langsung:

$0.00185348
$0.00185348$0.00185348
+13.30%1D
USD
0xMonk by Virtuals (MONK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:04:41 (UTC+8)

0xMonk by Virtuals (MONK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00162081
$ 0.00162081$ 0.00162081
24J Rendah
$ 0.00185778
$ 0.00185778$ 0.00185778
24J Tinggi

$ 0.00162081
$ 0.00162081$ 0.00162081

$ 0.00185778
$ 0.00185778$ 0.00185778

$ 0.01200774
$ 0.01200774$ 0.01200774

$ 0.0002053
$ 0.0002053$ 0.0002053

+2.74%

+13.31%

-20.25%

-20.25%

0xMonk by Virtuals (MONK) harga masa nyata ialah $0.00185348. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONK didagangkan antara $ 0.00162081 rendah dan $ 0.00185778 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONK sepanjang masa ialah $ 0.01200774, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002053.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONK telah berubah sebanyak +2.74% sejak sejam yang lalu, +13.31% dalam 24 jam dan -20.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

0xMonk by Virtuals (MONK) Maklumat Pasaran

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

--
----

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa 0xMonk by Virtuals ialah $ 1.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.86M.

0xMonk by Virtuals (MONK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga 0xMonk by Virtuals kepada USD adalah $ +0.00021772.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga 0xMonk by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0011744229.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga 0xMonk by Virtuals kepada USD adalah $ +0.0029761304.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga 0xMonk by Virtuals kepada USD adalah $ +0.0010933276798456422.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00021772+13.31%
30 Hari$ -0.0011744229-63.36%
60 Hari$ +0.0029761304+160.57%
90 Hari$ +0.0010933276798456422+143.83%

Apakah itu 0xMonk by Virtuals (MONK)

0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.

0xMonk by Virtuals (MONK) Sumber

0xMonk by Virtuals Ramalan Harga (USD)

MONK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik 0xMonk by Virtuals (MONK)

Memahami tokenomik 0xMonk by Virtuals (MONK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MONK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 0xMonk by Virtuals (MONK)

Berapakah nilai 0xMonk by Virtuals (MONK) hari ini?
Harga langsung MONK dalam USD ialah 0.00185348 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MONK ke USD?
Harga semasa MONK ke USD ialah $ 0.00185348. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran 0xMonk by Virtuals?
Had pasaran untuk MONK ialah $ 1.86M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MONK?
Bekalan edaran MONK ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MONK?
MONK mencapai harga ATH sebanyak 0.01200774 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MONK?
MONK melihat harga ATL sebanyak 0.0002053 USD.
Berapakah jumlah dagangan MONK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MONKialah -- USD.
Adakah MONK akan naik lebih tinggi tahun ini?
MONK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MONKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:04:41 (UTC+8)

