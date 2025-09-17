0xMonk by Virtuals (MONK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00162081 $ 0.00162081 $ 0.00162081 24J Rendah $ 0.00185778 $ 0.00185778 $ 0.00185778 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00162081$ 0.00162081 $ 0.00162081 24J Tinggi $ 0.00185778$ 0.00185778 $ 0.00185778 Sepanjang Masa $ 0.01200774$ 0.01200774 $ 0.01200774 Harga Terendah $ 0.0002053$ 0.0002053 $ 0.0002053 Perubahan Harga (1J) +2.74% Perubahan Harga (1D) +13.31% Perubahan Harga (7D) -20.25% Perubahan Harga (7D) -20.25%

0xMonk by Virtuals (MONK) harga masa nyata ialah $0.00185348. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONK didagangkan antara $ 0.00162081 rendah dan $ 0.00185778 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONK sepanjang masa ialah $ 0.01200774, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002053.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONK telah berubah sebanyak +2.74% sejak sejam yang lalu, +13.31% dalam 24 jam dan -20.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

0xMonk by Virtuals (MONK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa 0xMonk by Virtuals ialah $ 1.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.86M.