0xPrivacy (0XP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00394401$ 0.00394401 $ 0.00394401 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.72% Perubahan Harga (7D) +5.72%

0xPrivacy (0XP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, 0XP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 0XP sepanjang masa ialah $ 0.00394401, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, 0XP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

0xPrivacy (0XP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Bekalan Peredaran 120.00M 120.00M 120.00M Jumlah Bekalan 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

Had Pasaran semasa 0xPrivacy ialah $ 15.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 0XP ialah 120.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.05K.