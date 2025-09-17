0xsim by Virtuals (SAGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00195032 $ 0.00195032 $ 0.00195032 24J Rendah $ 0.00203282 $ 0.00203282 $ 0.00203282 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00195032$ 0.00195032 $ 0.00195032 24J Tinggi $ 0.00203282$ 0.00203282 $ 0.00203282 Sepanjang Masa $ 0.00919017$ 0.00919017 $ 0.00919017 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.14% Perubahan Harga (7D) -11.29% Perubahan Harga (7D) -11.29%

0xsim by Virtuals (SAGE) harga masa nyata ialah $0.00199121. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAGE didagangkan antara $ 0.00195032 rendah dan $ 0.00203282 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAGE sepanjang masa ialah $ 0.00919017, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAGE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.14% dalam 24 jam dan -11.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

0xsim by Virtuals (SAGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa 0xsim by Virtuals ialah $ 1.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAGE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.99M.