0xy Harga Hari Ini

Harga langsung 0xy (0XY) hari ini ialah $ 0.02416307, dengan 0.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 0XY kepada USD penukaran adalah $ 0.02416307 setiap 0XY.

0xy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,163,068, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M 0XY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 0XY didagangkan antara $ 0.02347104 (rendah) dan $ 0.02450971 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.108905, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, 0XY dipindahkan +0.36% dalam sejam terakhir dan -1.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

0xy (0XY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.16M$ 24.16M $ 24.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.16M$ 24.16M $ 24.16M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,997.467257 999,999,997.467257 999,999,997.467257

Had Pasaran semasa 0xy ialah $ 24.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 0XY ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999997.467257. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.16M.