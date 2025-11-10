1 Coin Can Change Your Life Harga Hari Ini

Harga langsung 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) hari ini ialah $ 0.02470808, dengan 18.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE kepada USD penukaran adalah $ 0.02470808 setiap 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE.

1 Coin Can Change Your Life kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,693,718, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE didagangkan antara $ 0.02090568 (rendah) dan $ 0.02592784 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04228821, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00343921.

Dalam prestasi jangka pendek, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE dipindahkan -1.39% dalam sejam terakhir dan +27.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.69M$ 24.69M $ 24.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.69M$ 24.69M $ 24.69M Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,990,119.58524 999,990,119.58524 999,990,119.58524

Had Pasaran semasa 1 Coin Can Change Your Life ialah $ 24.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990119.58524. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.69M.