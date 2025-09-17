10 figs Harga (FIGS)
-0.77%
-0.96%
+6.63%
+6.63%
10 figs (FIGS) harga masa nyata ialah $5,646.01. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIGS didagangkan antara $ 5,579.04 rendah dan $ 5,799.51 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIGS sepanjang masa ialah $ 117,193, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3,359.95.
Dari segi prestasi jangka pendek, FIGS telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, -0.96% dalam 24 jam dan +6.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa 10 figs ialah $ 56.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIGS ialah 10.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.15K.
Pada hari ini, perubahan harga 10 figs kepada USD adalah $ -55.07846666632.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga 10 figs kepada USD adalah $ -782.5940107010.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga 10 figs kepada USD adalah $ -2.8557518580.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga 10 figs kepada USD adalah $ -1,795.218430338035.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -55.07846666632
|-0.96%
|30 Hari
|$ -782.5940107010
|-13.86%
|60 Hari
|$ -2.8557518580
|-0.05%
|90 Hari
|$ -1,795.218430338035
|-24.12%
10 figs is literally 10 figs limited supply of ten delicious figs symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana. wtf is 10 figs? $figs is an entirely original meta let’s break it down 👇 figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers 6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs tokenomics: tl:dr there are only 10 $figs Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10 memes part 1: beyond numbers & tokenomics… figs is a just a f****** fruit figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit. memes part 2: fig heads we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas. memes part 3: fig season As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe fig season is coming. memes part 4: fig brained = high IQ + retardio A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin. the community: what is a meme without a community? Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process it’s always a sunny day on the farm, so lock in
