100 Men vs 1 Gorilla (MVG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00640873 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.29% Perubahan Harga (1D) +1.24% Perubahan Harga (7D) -8.29%

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MVG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MVG sepanjang masa ialah $ 0.00640873, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MVG telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, +1.24% dalam 24 jam dan -8.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.71K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.71K Bekalan Peredaran 999.40M Jumlah Bekalan 999,398,213.237359

Had Pasaran semasa 100 Men vs 1 Gorilla ialah $ 46.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MVG ialah 999.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999398213.237359. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.71K.