1000x by Virtuals (1000X) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00403421 $ 0.00403421 $ 0.00403421 24J Rendah $ 0.00637142 $ 0.00637142 $ 0.00637142 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00403421$ 0.00403421 $ 0.00403421 24J Tinggi $ 0.00637142$ 0.00637142 $ 0.00637142 Sepanjang Masa $ 0.01398289$ 0.01398289 $ 0.01398289 Harga Terendah $ 0.00119641$ 0.00119641 $ 0.00119641 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) +8.59% Perubahan Harga (7D) -14.08% Perubahan Harga (7D) -14.08%

1000x by Virtuals (1000X) harga masa nyata ialah $0.00638566. Sepanjang 24 jam yang lalu, 1000X didagangkan antara $ 0.00403421 rendah dan $ 0.00637142 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 1000X sepanjang masa ialah $ 0.01398289, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00119641.

Dari segi prestasi jangka pendek, 1000X telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +8.59% dalam 24 jam dan -14.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

1000x by Virtuals (1000X) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Bekalan Peredaran 992.37M 992.37M 992.37M Jumlah Bekalan 992,369,486.5234118 992,369,486.5234118 992,369,486.5234118

Had Pasaran semasa 1000x by Virtuals ialah $ 6.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 1000X ialah 992.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 992369486.5234118. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.32M.