Tokenomik 1000x by Virtuals (1000X)

Lihat cerapan utama tentang 1000x by Virtuals (1000X), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
1000x by Virtuals (1000X) Maklumat

1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind.

Laman Web Rasmi:
https://app.virtuals.io/virtuals/14910

1000x by Virtuals (1000X) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk 1000x by Virtuals (1000X), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.41M
Jumlah Bekalan:
$ 992.37M
Bekalan Edaran:
$ 992.37M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.41M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01398289
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00119641
Harga Semasa:
$ 0.00645436
Tokenomik 1000x by Virtuals (1000X): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik 1000x by Virtuals (1000X) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 1000X yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 1000X yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 1000X, terokai 1000X harga langsung token!

1000X Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 1000X? Halaman ramalan harga 1000X kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.