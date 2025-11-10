Tokenomik 100xDarren (100X)

Tokenomik 100xDarren (100X)

Lihat cerapan utama tentang 100xDarren (100X), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:35:34 (UTC+8)
USD

100xDarren (100X) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk 100xDarren (100X), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 729.38K
Jumlah Bekalan:
$ 999.97M
Bekalan Edaran:
$ 999.97M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 729.38K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00073001
100xDarren (100X) Maklumat

This is originally a creator coin created on Pump dot fun. However this token is not a memecoin, it has utility. I'm the founder of this coin/ project and I have a sizable following on X (19k loyal followers).

The utility of this token is certain holders will have access to my exclusive inner circle. Larger token holders will have access to personal coaching calls and future meet and greets.

Holders will also receive special NFT's.

Laman Web Rasmi:
https://100xdarren.io/

Tokenomik 100xDarren (100X): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik 100xDarren (100X) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 100X yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 100X yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 100X, terokai 100X harga langsung token!

100X Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 100X? Halaman ramalan harga 100X kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi