Bitcoin Cats Harga (1CAT)

$0.0002377
-1.97% 1D
Bitcoin Cats (1CAT) Carta Harga Langsung
Bitcoin Cats (1CAT) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0002335
24J Rendah
24J Tinggi

Bitcoin Cats (1CAT) harga masa nyata ialah $ 0.0002377. Sepanjang 24 jam yang lalu, 1CAT didagangkan antara $ 0.0002335 rendah dan $ 0.000329 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 1CAT sepanjang masa ialah $ 0.016101506977943353, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000194261263790231.

Dari segi prestasi jangka pendek, 1CAT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -1.97% dalam 24 jam dan +14.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcoin Cats (1CAT) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 9.24K
$ 1.19M
0.00
5,000,000,000
5,000,000,000
Had Pasaran semasa Bitcoin Cats ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.24K. Bekalan edaran 1CAT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.19M.

Bitcoin Cats (1CAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bitcoin Cats hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000004777-1.97%
30 Hari$ -0.0000399-14.38%
60 Hari$ -0.0000423-15.11%
90 Hari$ -0.0000029-1.21%
Perubahan Harga Bitcoin Cats Hari Ini

Hari ini, 1CAT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000004777 (-1.97%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBitcoin Cats

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000399 (-14.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bitcoin Cats

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 1CAT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000423 (-15.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bitcoin Cats

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000029 (-1.21%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bitcoin Cats (1CAT)?

Semak Bitcoin Catshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bitcoin Cats (1CAT)

Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.

Bitcoin Cats tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bitcoin Cats pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak 1CAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bitcoin Cats di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bitcoin Cats anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bitcoin Cats Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitcoin Cats (1CAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitcoin Cats (1CAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin Cats.

Semak Bitcoin Cats ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bitcoin Cats (1CAT)

Memahami tokenomik Bitcoin Cats (1CAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 1CAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bitcoin Cats (1CAT)

Mencari cara membeli Bitcoin Cats? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bitcoin Cats di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

1CAT kepada Mata Wang Tempatan

Bitcoin Cats Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bitcoin Cats, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Bitcoin Cats Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin Cats

Berapakah nilai Bitcoin Cats (1CAT) hari ini?
Harga langsung 1CAT dalam USD ialah 0.0002377 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa 1CAT ke USD?
Harga semasa 1CAT ke USD ialah $ 0.0002377. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bitcoin Cats?
Had pasaran untuk 1CAT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran 1CAT?
Bekalan edaran 1CAT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 1CAT?
1CAT mencapai harga ATH sebanyak 0.016101506977943353 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 1CAT?
1CAT melihat harga ATL sebanyak 0.000194261263790231 USD.
Berapakah jumlah dagangan 1CAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 1CATialah $ 9.24K USD.
Adakah 1CAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
1CAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 1CATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:15:06 (UTC+8)

Bitcoin Cats (1CAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

