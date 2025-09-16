Apakah itu Bitcoin Cats (1CAT)

Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.

Bitcoin Cats Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitcoin Cats (1CAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitcoin Cats (1CAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin Cats.

Tokenomik Bitcoin Cats (1CAT)

Memahami tokenomik Bitcoin Cats (1CAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 1CAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bitcoin Cats (1CAT)

Mencari cara membeli Bitcoin Cats? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bitcoin Cats di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

1CAT kepada Mata Wang Tempatan

Bitcoin Cats Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bitcoin Cats, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin Cats Berapakah nilai Bitcoin Cats (1CAT) hari ini? Harga langsung 1CAT dalam USD ialah 0.0002377 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa 1CAT ke USD? $ 0.0002377 . Lihat Harga semasa 1CAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bitcoin Cats? Had pasaran untuk 1CAT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran 1CAT? Bekalan edaran 1CAT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 1CAT? 1CAT mencapai harga ATH sebanyak 0.016101506977943353 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 1CAT? 1CAT melihat harga ATL sebanyak 0.000194261263790231 USD . Berapakah jumlah dagangan 1CAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 1CATialah $ 9.24K USD . Adakah 1CAT akan naik lebih tinggi tahun ini? 1CAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 1CATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Bitcoin Cats (1CAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

