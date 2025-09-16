Lagi Mengenai 1DOLLAR

1DOLLAR Logo

1DOLLARHargae(1DOLLAR)

1 1DOLLAR ke USD Harga Langsung:

$0.003822
$0.003822$0.003822
+4.82%1D
USD
1DOLLAR (1DOLLAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:12:50 (UTC+8)

1DOLLAR (1DOLLAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003606
$ 0.003606$ 0.003606
24J Rendah
$ 0.003882
$ 0.003882$ 0.003882
24J Tinggi

$ 0.003606
$ 0.003606$ 0.003606

$ 0.003882
$ 0.003882$ 0.003882

$ 0.08667808675621878
$ 0.08667808675621878$ 0.08667808675621878

$ 0.000075499920876549
$ 0.000075499920876549$ 0.000075499920876549

-0.16%

+4.82%

+1.62%

+1.62%

1DOLLAR (1DOLLAR) harga masa nyata ialah $ 0.003822. Sepanjang 24 jam yang lalu, 1DOLLAR didagangkan antara $ 0.003606 rendah dan $ 0.003882 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 1DOLLAR sepanjang masa ialah $ 0.08667808675621878, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000075499920876549.

Dari segi prestasi jangka pendek, 1DOLLAR telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +4.82% dalam 24 jam dan +1.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

1DOLLAR (1DOLLAR) Maklumat Pasaran

No.1588

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

$ 58.57K
$ 58.57K$ 58.57K

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

999.76M
999.76M 999.76M

999,898,368.36
999,898,368.36 999,898,368.36

999,763,813.30301
999,763,813.30301 999,763,813.30301

99.98%

SOL

Had Pasaran semasa 1DOLLAR ialah $ 3.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.57K. Bekalan edaran 1DOLLAR ialah 999.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999763813.30301. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.82M.

1DOLLAR (1DOLLAR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk 1DOLLAR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00017575+4.82%
30 Hari$ -0.000297-7.22%
60 Hari$ -0.00113-22.82%
90 Hari$ -0.002695-41.36%
Perubahan Harga 1DOLLAR Hari Ini

Hari ini, 1DOLLAR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00017575 (+4.82%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hari1DOLLAR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000297 (-7.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari 1DOLLAR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 1DOLLAR mengalami perubahan sebanyak $ -0.00113 (-22.82%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari 1DOLLAR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002695 (-41.36%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga 1DOLLAR (1DOLLAR)?

Semak 1DOLLARhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu 1DOLLAR (1DOLLAR)

1dollar is a meme coin on the Solana chain.

1DOLLAR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus 1DOLLAR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak 1DOLLAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang 1DOLLAR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian 1DOLLAR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

1DOLLAR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai 1DOLLAR (1DOLLAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset 1DOLLAR (1DOLLAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk 1DOLLAR.

Semak 1DOLLAR ramalan harga sekarang!

Tokenomik 1DOLLAR (1DOLLAR)

Memahami tokenomik 1DOLLAR (1DOLLAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 1DOLLAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli 1DOLLAR (1DOLLAR)

Mencari cara membeli 1DOLLAR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah 1DOLLAR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

1DOLLAR kepada Mata Wang Tempatan

1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke VND
100.57593
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke AUD
A$0.00569478
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke GBP
0.00279006
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke EUR
0.00321048
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke USD
$0.003822
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke MYR
RM0.0160524
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke TRY
0.15781038
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke JPY
¥0.558012
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke ARS
ARS$5.60408394
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke RUB
0.3164616
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke INR
0.3365271
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke IDR
Rp62.65572768
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke KRW
5.27898462
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke PHP
0.2176629
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke EGP
￡E.0.18391464
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke BRL
R$0.02029482
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke CAD
C$0.00523614
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke BDT
0.4655196
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke NGN
5.71297272
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke COP
$14.9296875
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke ZAR
R.0.06623526
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke UAH
0.15735174
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke VES
Bs0.61152
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke CLP
$3.6309
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke PKR
Rs1.08483648
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke KZT
2.06816064
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke THB
฿0.12108096
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke TWD
NT$0.11508042
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke AED
د.إ0.01402674
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke CHF
Fr0.00301938
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke HKD
HK$0.02973516
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke AMD
֏1.4615328
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke MAD
.د.م0.03428334
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke MXN
$0.07009548
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke SAR
ريال0.0143325
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke PLN
0.01372098
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke RON
лв0.01635816
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke SEK
kr0.03531528
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke BGN
лв0.0063063
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke HUF
Ft1.2601134
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke CZK
0.07861854
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke KWD
د.ك0.00116571
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke ILS
0.01276548
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke AOA
Kz3.48402054
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke BHD
.د.ب0.001440894
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke BMD
$0.003822
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke DKK
kr0.02411682
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke HNL
L0.10025106
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke MUR
0.1729455
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke NAD
$0.06638814
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke NOK
kr0.0374556
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke NZD
$0.00638274
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke PAB
B/.0.003822
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke PGK
K0.01597596
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke QAR
ر.ق0.01391208
1 1DOLLAR(1DOLLAR) ke RSD
дин.0.37883664

1DOLLAR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang 1DOLLAR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web 1DOLLAR Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 1DOLLAR

Berapakah nilai 1DOLLAR (1DOLLAR) hari ini?
Harga langsung 1DOLLAR dalam USD ialah 0.003822 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa 1DOLLAR ke USD?
Harga semasa 1DOLLAR ke USD ialah $ 0.003822. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran 1DOLLAR?
Had pasaran untuk 1DOLLAR ialah $ 3.82M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran 1DOLLAR?
Bekalan edaran 1DOLLAR ialah 999.76M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 1DOLLAR?
1DOLLAR mencapai harga ATH sebanyak 0.08667808675621878 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 1DOLLAR?
1DOLLAR melihat harga ATL sebanyak 0.000075499920876549 USD.
Berapakah jumlah dagangan 1DOLLAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 1DOLLARialah $ 58.57K USD.
Adakah 1DOLLAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
1DOLLAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 1DOLLARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:12:50 (UTC+8)

1DOLLAR (1DOLLAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator 1DOLLAR-ke-USD

Jumlah

1DOLLAR
1DOLLAR
USD
USD

1 1DOLLAR = 0.003822 USD

Berdagang 1DOLLAR

1DOLLARUSDC
$0.003836
$0.003836$0.003836
+5.38%
1DOLLARUSDT
$0.003822
$0.003822$0.003822
+5.02%

