Apakah itu 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Tokenomik 1INCH (1INCH)

Memahami tokenomik 1INCH (1INCH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 1INCH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

1INCH Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang 1INCH, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 1INCH Berapakah nilai 1INCH (1INCH) hari ini? Harga langsung 1INCH dalam USD ialah 0.2538 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa 1INCH ke USD? $ 0.2538 . Lihat Harga semasa 1INCH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran 1INCH? Had pasaran untuk 1INCH ialah $ 354.52M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran 1INCH? Bekalan edaran 1INCH ialah 1.40B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 1INCH? 1INCH mencapai harga ATH sebanyak 7.86665504 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 1INCH? 1INCH melihat harga ATL sebanyak 0.1494993160665512 USD . Berapakah jumlah dagangan 1INCH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 1INCHialah $ 395.71K USD . Adakah 1INCH akan naik lebih tinggi tahun ini? 1INCH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 1INCHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

