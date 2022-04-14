Tokenomik 1INCH (1INCH)

Lihat cerapan utama tentang 1INCH (1INCH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

1INCH (1INCH) Maklumat

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Laman Web Rasmi:
https://1inch.linktr.sh/
Kertas putih:
https://1inch.linktr.sh/documentation
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC

1INCH (1INCH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk 1INCH (1INCH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 379.55M
$ 379.55M$ 379.55M
Jumlah Bekalan:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Bekalan Edaran:
$ 1.40B
$ 1.40B$ 1.40B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 407.40M
$ 407.40M$ 407.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 8.3
$ 8.3$ 8.3
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.1494993160665512
$ 0.1494993160665512$ 0.1494993160665512
Harga Semasa:
$ 0.2716
$ 0.2716$ 0.2716

Tokenomik 1INCH (1INCH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik 1INCH (1INCH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 1INCH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 1INCH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 1INCH, terokai 1INCH harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.