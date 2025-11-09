BursaDEX+
Harga One More Game langsung hari ini ialah 0.000003444 USD.1MORE modal pasaran ialah -- USD.

One More Game Logo

One More GameHargae(1MORE)

1 1MORE ke USD Harga Langsung: $0.000003444

$0.000003444
One More Game (1MORE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:06:37 (UTC+8)

One More Game Harga Hari Ini

Harga langsung One More Game (1MORE) hari ini ialah $ 0.000003444, dengan 21.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 1MORE kepada USD penukaran adalah $ 0.000003444 setiap 1MORE.

One More Game kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- 1MORE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 1MORE didagangkan antara $ 0.000003184 (rendah) dan $ 0.000005088 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, 1MORE dipindahkan -3.67% dalam sejam terakhir dan -45.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 7.36K.

One More Game (1MORE) Maklumat Pasaran

$ 7.36K
$ 7.36K$ 7.36K

$ 34.44K
$ 34.44K$ 34.44K

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa One More Game ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.36K. Bekalan edaran 1MORE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.44K.

One More Game Sejarah Harga USD

$ 0.000003184
$ 0.000003184$ 0.000003184
24J Rendah
$ 0.000005088
$ 0.000005088$ 0.000005088
24J Tinggi

$ 0.000003184
$ 0.000003184$ 0.000003184

$ 0.000005088
$ 0.000005088$ 0.000005088

-3.67%

-21.85%

-45.14%

-45.14%

One More Game (1MORE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk One More Game hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000096291-21.85%
30 Hari$ +0.000000377+12.29%
60 Hari$ -0.012496556-99.98%
90 Hari$ -0.012496556-99.98%
Perubahan Harga One More Game Hari Ini

Hari ini, 1MORE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000096291 (-21.85%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOne More Game

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000000377 (+12.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari One More Game

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 1MORE mengalami perubahan sebanyak $ -0.012496556 (-99.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari One More Game

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.012496556 (-99.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga One More Game (1MORE)?

Semak One More Gamehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk One More Game

Cerapan dipacu AI yang menganalisis One More Game pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga One More Game?

Several key factors influence One More Game (1MORE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact 1MORE pricing.

Gaming Adoption: User growth, game popularity, and platform engagement drive demand for the token.

Utility & Use Cases: In-game purchases, staking rewards, and governance functions create token value.

Supply Mechanics: Token burns, staking locks, and emission rates affect circulating supply.

Partnerships: Collaborations with gaming studios, platforms, or major crypto projects boost price potential.

Development Progress: Game updates, new features, and roadmap milestones influence investor confidence.

Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets impact token accessibility.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming platforms.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings affect price stability and accessibility.

Mengapa orang ingin tahu harga One More Game hari ini?

People want to know One More Game (1MORE) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, investment planning, and profit/loss calculations. Real-time pricing helps traders execute buy/sell orders optimally and assess market volatility.

Ramalan Harga untuk One More Game

One More Game (1MORE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 1MORE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
One More Game (1MORE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga One More Game berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga One More Game yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk 1MORE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik One More Game Ramalan Harga.

Perihal One More Game

1MORE is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. Its primary function is to serve as a medium of exchange, enabling secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. 1MORE's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins generated at a predictable rate. This crypto asset is typically used for transactions within its native ecosystem, contributing to the liquidity and overall functionality of the platform. As with all cryptocurrencies, 1MORE's value and utility are determined by its acceptance and usage within the crypto community.

Bagaimana untuk membeli & Melabur One More Game dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan One More Game? Membeli 1MORE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli One More Game. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan One More Game (1MORE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan One More Game akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli One More Game (1MORE)

Apakah itu One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

One More Game Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang One More Game, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web One More Game Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai One More Game

Berapakah nilai 1 One More Game pada tahun 2030?
Jika One More Game berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga One More Game berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:06:37 (UTC+8)

One More Game (1MORE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

