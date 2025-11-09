One More Game Harga Hari Ini

Harga langsung One More Game (1MORE) hari ini ialah $ 0.000003444, dengan 21.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 1MORE kepada USD penukaran adalah $ 0.000003444 setiap 1MORE.

One More Game kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- 1MORE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 1MORE didagangkan antara $ 0.000003184 (rendah) dan $ 0.000005088 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, 1MORE dipindahkan -3.67% dalam sejam terakhir dan -45.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 7.36K.

One More Game (1MORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.44K$ 34.44K $ 34.44K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa One More Game ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.36K. Bekalan edaran 1MORE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.44K.