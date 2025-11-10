Tokenomik One More Game (1MORE)

Lihat cerapan utama tentang One More Game (1MORE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:50:07 (UTC+8)
USD

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk One More Game (1MORE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 35.13K
$ 35.13K$ 35.13K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 380.00001
$ 380.00001$ 380.00001
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.000003513
$ 0.000003513$ 0.000003513

One More Game (1MORE) Maklumat

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

Laman Web Rasmi:
https://onemoregame.xyz/
Kertas putih:
https://omg-onemoregame.gitbook.io/omg-onemoregame
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x435E0cBeeB75682BA8c11C92BFD52884D8Bf93fE

Tokenomik One More Game (1MORE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik One More Game (1MORE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 1MORE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 1MORE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 1MORE, terokai 1MORE harga langsung token!

Cara Membeli 1MORE

Berminat untuk menambah One More Game (1MORE) pada portfolio anda?

One More Game (1MORE) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga 1MORE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

1MORE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 1MORE? Halaman ramalan harga 1MORE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

