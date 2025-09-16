Lagi Mengenai 1R0R

R0AR TOKEN Logo

R0AR TOKENHargae(1R0R)

1 1R0R ke USD Harga Langsung:

$0.02874
$0.02874$0.02874
-3.16%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:15:20 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02874
$ 0.02874$ 0.02874
24J Rendah
$ 0.02989
$ 0.02989$ 0.02989
24J Tinggi

$ 0.02874
$ 0.02874$ 0.02874

$ 0.02989
$ 0.02989$ 0.02989

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-1.48%

-3.16%

-19.55%

-19.55%

R0AR TOKEN (1R0R) harga masa nyata ialah $ 0.02874. Sepanjang 24 jam yang lalu, 1R0R didagangkan antara $ 0.02874 rendah dan $ 0.02989 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 1R0R sepanjang masa ialah $ 0.05359728874422925, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003689277531738991.

Dari segi prestasi jangka pendek, 1R0R telah berubah sebanyak -1.48% sejak sejam yang lalu, -3.16% dalam 24 jam dan -19.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

R0AR TOKEN (1R0R) Maklumat Pasaran

No.5870

--
----

$ 13.76K
$ 13.76K$ 13.76K

$ 287.40M
$ 287.40M$ 287.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

Had Pasaran semasa R0AR TOKEN ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.76K. Bekalan edaran 1R0R ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000010. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 287.40M.

R0AR TOKEN (1R0R) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk R0AR TOKEN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0009378-3.16%
30 Hari$ +0.0039+15.70%
60 Hari$ +0.0075+35.31%
90 Hari$ +0.01874+187.40%
Perubahan Harga R0AR TOKEN Hari Ini

Hari ini, 1R0R mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0009378 (-3.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariR0AR TOKEN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0039 (+15.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari R0AR TOKEN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 1R0R mengalami perubahan sebanyak $ +0.0075 (+35.31%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari R0AR TOKEN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01874 (+187.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga R0AR TOKEN (1R0R)?

Semak R0AR TOKENhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus R0AR TOKEN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak 1R0R ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang R0AR TOKEN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian R0AR TOKEN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

R0AR TOKEN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai R0AR TOKEN (1R0R) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset R0AR TOKEN (1R0R) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk R0AR TOKEN.

Semak R0AR TOKEN ramalan harga sekarang!

Tokenomik R0AR TOKEN (1R0R)

Memahami tokenomik R0AR TOKEN (1R0R) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 1R0R dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli R0AR TOKEN (1R0R)

Mencari cara membeli R0AR TOKEN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah R0AR TOKEN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

1R0R kepada Mata Wang Tempatan

1 R0AR TOKEN(1R0R) ke VND
756.2931
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke AUD
A$0.0428226
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke GBP
0.0209802
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke EUR
0.0241416
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke USD
$0.02874
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MYR
RM0.120708
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke TRY
1.1860998
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke JPY
¥4.19604
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke ARS
ARS$42.0173052
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke RUB
2.3880066
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke INR
2.5302696
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke IDR
Rp471.1474656
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke KRW
39.6959754
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke PHP
1.6361682
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke EGP
￡E.1.3818192
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BRL
R$0.1526094
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke CAD
C$0.0393738
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BDT
3.500532
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke NGN
42.9594024
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke COP
$112.265625
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke ZAR
R.0.4992138
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke UAH
1.1832258
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke VES
Bs4.5984
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke CLP
$27.303
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke PKR
Rs8.1575616
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke KZT
15.5517888
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke THB
฿0.9101958
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke TWD
NT$0.8653614
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke AED
د.إ0.1054758
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke CHF
Fr0.0224172
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke HKD
HK$0.2235972
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke AMD
֏10.990176
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MAD
.د.م0.2577978
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MXN
$0.5279538
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke SAR
ريال0.107775
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke PLN
0.1031766
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke RON
лв0.1230072
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke SEK
kr0.2655576
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BGN
лв0.047421
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke HUF
Ft9.4692552
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke CZK
0.590607
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke KWD
د.ك0.0087657
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke ILS
0.0957042
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke AOA
Kz26.1985218
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BHD
.د.ب0.01083498
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BMD
$0.02874
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke DKK
kr0.1813494
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke HNL
L0.7538502
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MUR
1.300485
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke NAD
$0.4992138
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke NOK
kr0.2813646
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke NZD
$0.0479958
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke PAB
B/.0.02874
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke PGK
K0.1201332
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke QAR
ر.ق0.1046136
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke RSD
дин.2.846697

R0AR TOKEN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang R0AR TOKEN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web R0AR TOKEN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai R0AR TOKEN

Berapakah nilai R0AR TOKEN (1R0R) hari ini?
Harga langsung 1R0R dalam USD ialah 0.02874 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa 1R0R ke USD?
Harga semasa 1R0R ke USD ialah $ 0.02874. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran R0AR TOKEN?
Had pasaran untuk 1R0R ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran 1R0R?
Bekalan edaran 1R0R ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 1R0R?
1R0R mencapai harga ATH sebanyak 0.05359728874422925 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 1R0R?
1R0R melihat harga ATL sebanyak 0.003689277531738991 USD.
Berapakah jumlah dagangan 1R0R?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 1R0Rialah $ 13.76K USD.
Adakah 1R0R akan naik lebih tinggi tahun ini?
1R0R mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 1R0Rramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:15:20 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator 1R0R-ke-USD

Jumlah

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0.02874 USD

Berdagang 1R0R

1R0RUSDT
$0.02874
$0.02874$0.02874
-3.16%

