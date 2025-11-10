1DEV Harga Hari Ini

Harga langsung 1DEV (1DEV) hari ini ialah $ 0.00022563, dengan 8.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 1DEV kepada USD penukaran adalah $ 0.00022563 setiap 1DEV.

1DEV kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 191,456, dengan bekalan edaran sebanyak 849.95M 1DEV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 1DEV didagangkan antara $ 0.00020663 (rendah) dan $ 0.00022503 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00079996, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007646.

Dalam prestasi jangka pendek, 1DEV dipindahkan +1.49% dalam sejam terakhir dan +7.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

1DEV (1DEV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 191.46K$ 191.46K $ 191.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 225.24K$ 225.24K $ 225.24K Bekalan Peredaran 849.95M 849.95M 849.95M Jumlah Bekalan 999,954,355.738805 999,954,355.738805 999,954,355.738805

Had Pasaran semasa 1DEV ialah $ 191.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 1DEV ialah 849.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999954355.738805. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 225.24K.