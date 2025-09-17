Lagi Mengenai 1GUY

1GUY Harga (1GUY)

Tidak tersenarai

1 1GUY ke USD Harga Langsung:

$0.00966861
+4.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
1GUY (1GUY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:12:13 (UTC+8)

1GUY (1GUY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00925927
24J Rendah
$ 0.00968793
24J Tinggi

$ 0.00925927
$ 0.00968793
$ 0.01223159
$ 0.00537563
+0.35%

+4.14%

+9.35%

+9.35%

1GUY (1GUY) harga masa nyata ialah $0.00966861. Sepanjang 24 jam yang lalu, 1GUY didagangkan antara $ 0.00925927 rendah dan $ 0.00968793 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 1GUY sepanjang masa ialah $ 0.01223159, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00537563.

Dari segi prestasi jangka pendek, 1GUY telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, +4.14% dalam 24 jam dan +9.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

1GUY (1GUY) Maklumat Pasaran

$ 9.66M
--
$ 9.66M
1.00B
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa 1GUY ialah $ 9.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 1GUY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.66M.

1GUY (1GUY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga 1GUY kepada USD adalah $ +0.00038421.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga 1GUY kepada USD adalah $ +0.0011438284.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga 1GUY kepada USD adalah $ +0.0032296415.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga 1GUY kepada USD adalah $ +0.003118651089134511.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00038421+4.14%
30 Hari$ +0.0011438284+11.83%
60 Hari$ +0.0032296415+33.40%
90 Hari$ +0.003118651089134511+47.61%

Apakah itu 1GUY (1GUY)

EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity.

1GUY (1GUY) Sumber

Laman Web Rasmi

1GUY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai 1GUY (1GUY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset 1GUY (1GUY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk 1GUY.

Semak 1GUY ramalan harga sekarang!

1GUY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik 1GUY (1GUY)

Memahami tokenomik 1GUY (1GUY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 1GUY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 1GUY (1GUY)

Berapakah nilai 1GUY (1GUY) hari ini?
Harga langsung 1GUY dalam USD ialah 0.00966861 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa 1GUY ke USD?
Harga semasa 1GUY ke USD ialah $ 0.00966861. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran 1GUY?
Had pasaran untuk 1GUY ialah $ 9.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran 1GUY?
Bekalan edaran 1GUY ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 1GUY?
1GUY mencapai harga ATH sebanyak 0.01223159 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 1GUY?
1GUY melihat harga ATL sebanyak 0.00537563 USD.
Berapakah jumlah dagangan 1GUY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 1GUYialah -- USD.
Adakah 1GUY akan naik lebih tinggi tahun ini?
1GUY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 1GUYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

