Harga 200Million langsung hari ini ialah 0.000681 USD.200M modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata 200M kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai 200M

Maklumat Harga 200M

Apakah 200M

Laman Web Rasmi 200M

Tokenomik 200M

Ramalan Harga 200M

Sejarah 200M

200M Panduan Membeli

Penukar Mata Wang 200M-ke-Fiat

200M Spot

200Million Logo

200MillionHargae(200M)

1 200M ke USD Harga Langsung:

$0.000681
+16.80%1D
USD
200Million (200M) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:37:45 (UTC+8)

200Million Harga Hari Ini

Harga langsung 200Million (200M) hari ini ialah $ 0.000681, dengan 16.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 200M kepada USD penukaran adalah $ 0.000681 setiap 200M.

200Million kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- 200M. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 200M didagangkan antara $ 0.000428 (rendah) dan $ 0.00189 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, 200M dipindahkan +6.24% dalam sejam terakhir dan -84.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 10.24K.

200Million (200M) Maklumat Pasaran

--
----

$ 10.24K
$ 681.00K
--
----

1,000,000,000
SOL

Had Pasaran semasa 200Million ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.24K. Bekalan edaran 200M ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 681.00K.

200Million Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000428
24J Rendah
$ 0.00189
24J Tinggi

$ 0.000428
$ 0.00189
--
----

--
----

+6.24%

+16.80%

-84.28%

-84.28%

200Million (200M) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk 200Million hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00009795+16.80%
30 Hari$ -0.004992-88.00%
60 Hari$ -0.004319-86.38%
90 Hari$ -0.004319-86.38%
Perubahan Harga 200Million Hari Ini

Hari ini, 200M mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00009795 (+16.80%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hari200Million

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.004992 (-88.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari 200Million

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 200M mengalami perubahan sebanyak $ -0.004319 (-86.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari 200Million

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.004319 (-86.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga 200Million (200M)?

Semak 200Millionhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk 200Million

Cerapan dipacu AI yang menganalisis 200Million pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga 200Million?

Several key factors influence cryptocurrency prices for large-cap tokens (200M+ market cap):

1. Market sentiment and investor psychology
2. Regulatory developments and government policies
3. Institutional adoption and corporate investments
4. Technology upgrades and network improvements
5. Supply and demand dynamics
6. Macroeconomic conditions and inflation
7. Trading volume and liquidity
8. Media coverage and social media trends
9. Competition from other cryptocurrencies
10. Security incidents and market manipulation

These factors interact to create price volatility in the crypto market.

Mengapa orang ingin tahu harga 200Million hari ini?

People want to know 200Million (200M) price today because they are investors or traders monitoring their portfolio value, considering buying/selling decisions, tracking market trends, or evaluating potential profits/losses. Real-time pricing helps them make informed financial decisions.

Ramalan Harga untuk 200Million

200Million (200M) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 200M pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
200Million (200M) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 200Million berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga 200Million yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk 200M ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik 200Million Ramalan Harga.

Perihal 200Million

200M is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, 200M's primary function is to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a utility token. It is used to incentivize and reward user participation, and can be used for various transactions and operations within its native platform. The token's issuance and supply model follow the standard protocols of Ethereum-based tokens, with a fixed supply that was determined at the time of its launch. 200M's value and utility are intrinsically tied to the health and activity of its native platform, making it a vital component of its respective digital ecosystem.

Bagaimana untuk membeli & Melabur 200Million dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan 200Million? Membeli 200M adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli 200Million. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan 200Million (200M) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan 200Million akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli 200Million (200M)

Apa yang boleh anda lakukan dengan 200Million

Memiliki 200Million membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli 200Million (200M) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang 200Million, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web 200Million Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 200Million

Berapakah nilai 1 200Million pada tahun 2030?
Jika 200Million berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga 200Million berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:37:45 (UTC+8)

200Million (200M) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang 200Million

200M USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek 200M dengan leveraj. Terokai 200M dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan 200Million (200M) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga 200Million langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
200M/USDT
$0.000681
$0.000681$0.000681
+16.80%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator 200M-ke-USD

Jumlah

200M
USD

1 200M = 0.000681 USD