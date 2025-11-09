200Million Harga Hari Ini

Harga langsung 200Million (200M) hari ini ialah $ 0.000681, dengan 16.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 200M kepada USD penukaran adalah $ 0.000681 setiap 200M.

200Million kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- 200M. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 200M didagangkan antara $ 0.000428 (rendah) dan $ 0.00189 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, 200M dipindahkan +6.24% dalam sejam terakhir dan -84.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 10.24K.

200Million (200M) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 681.00K$ 681.00K $ 681.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa 200Million ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.24K. Bekalan edaran 200M ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 681.00K.