2025 TOKEN (2025) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00001947 24J Tinggi $ 0.00001997 Sepanjang Masa $ 0.00105418 Harga Terendah $ 0.00001009 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.83% Perubahan Harga (7D) +6.36%

2025 TOKEN (2025) harga masa nyata ialah $0.00001959. Sepanjang 24 jam yang lalu, 2025 didagangkan antara $ 0.00001947 rendah dan $ 0.00001997 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 2025 sepanjang masa ialah $ 0.00105418, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001009.

Dari segi prestasi jangka pendek, 2025 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.83% dalam 24 jam dan +6.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

2025 TOKEN (2025) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.56K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.56K Bekalan Peredaran 998.34M Jumlah Bekalan 998,337,435.234038

Had Pasaran semasa 2025 TOKEN ialah $ 19.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 2025 ialah 998.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998337435.234038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.56K.