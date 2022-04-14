Tokenomik 2025 TOKEN (2025)

Lihat cerapan utama tentang 2025 TOKEN (2025), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

2025 TOKEN (2025) Maklumat

The 2025 Token – the most bullish meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, designed to ride the wave of optimism and excitement as we step into the new year!

As we charge ahead into 2025, 2025 Token positions itself as a symbol of growth, fun, and community-driven energy. But that’s not all – we’re pushing boundaries with AI-powered predictions.🤖 Our advanced AI system will provide exclusive insights and forecasts on the hottest new tokens, helping our members stay ahead of the curve and make informed decisions in an ever-evolving market.

Get ready for the future, get ready for 2025! 🎇

Laman Web Rasmi:
https://thenewyear2025sol.xyz/

2025 TOKEN (2025) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk 2025 TOKEN (2025), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 19.79K
Jumlah Bekalan:
$ 998.34M
Bekalan Edaran:
$ 998.34M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.79K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00105418
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001009
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik 2025 TOKEN (2025): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik 2025 TOKEN (2025) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 2025 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 2025 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 2025, terokai 2025 harga langsung token!

2025 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 2025? Halaman ramalan harga 2025 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.