Tokenomik 2077 CODE (2077)

Lihat cerapan utama tentang 2077 CODE (2077), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
2077 CODE (2077) Maklumat

2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding.

Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting.

Laman Web Rasmi:
https://2077.codes

2077 CODE (2077) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk 2077 CODE (2077), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 42.60K
Jumlah Bekalan:
$ 636.64M
Bekalan Edaran:
$ 636.64M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 42.60K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0074243
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00004577
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik 2077 CODE (2077): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik 2077 CODE (2077) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 2077 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 2077 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 2077, terokai 2077 harga langsung token!

2077 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 2077? Halaman ramalan harga 2077 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.