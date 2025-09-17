21Million (21M) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03808072 24J Tinggi $ 0.04055366 Sepanjang Masa $ 0.085285 Harga Terendah $ 0.01591473 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) +5.14% Perubahan Harga (7D) +5.55%

21Million (21M) harga masa nyata ialah $0.04009267. Sepanjang 24 jam yang lalu, 21M didagangkan antara $ 0.03808072 rendah dan $ 0.04055366 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 21M sepanjang masa ialah $ 0.085285, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01591473.

Dari segi prestasi jangka pendek, 21M telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, +5.14% dalam 24 jam dan +5.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

21Million (21M) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 694.75K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 711.60K Bekalan Peredaran 17.32M Jumlah Bekalan 17,740,900.23436277

Had Pasaran semasa 21Million ialah $ 694.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 21M ialah 17.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17740900.23436277. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 711.60K.