23 Turtles (AI23T) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00587406$ 0.00587406 $ 0.00587406 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.81% Perubahan Harga (7D) +9.83% Perubahan Harga (7D) +9.83%

23 Turtles (AI23T) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AI23T didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AI23T sepanjang masa ialah $ 0.00587406, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AI23T telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.81% dalam 24 jam dan +9.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

23 Turtles (AI23T) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,871,402.887275 999,871,402.887275 999,871,402.887275

Had Pasaran semasa 23 Turtles ialah $ 20.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AI23T ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999871402.887275. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.28K.