MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

Tokenomik MOON (2MOON)

Memahami tokenomik MOON (2MOON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 2MOON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Berapakah nilai MOON (2MOON) hari ini? Harga langsung 2MOON dalam USD ialah 0.00000196 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa 2MOON ke USD? $ 0.00000196 . Apakah had pasaran MOON? Had pasaran untuk 2MOON ialah $ 124.39K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran 2MOON? Bekalan edaran 2MOON ialah 63.47B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 2MOON? 2MOON mencapai harga ATH sebanyak 0.000148890258246466 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 2MOON? 2MOON melihat harga ATL sebanyak 0.000001022454904529 USD . Berapakah jumlah dagangan 2MOON? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 2MOONialah $ 70.03K USD . Adakah 2MOON akan naik lebih tinggi tahun ini? 2MOON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

