$0.00000196
-0.25%1D
MOON (2MOON) Carta Harga Langsung
MOON (2MOON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000001938
24J Rendah
$ 0.000001985
24J Tinggi

$ 0.000001938
$ 0.000001985
$ 0.000148890258246466
$ 0.000001022454904529
-0.21%

-0.25%

+1.23%

+1.23%

MOON (2MOON) harga masa nyata ialah $ 0.00000196. Sepanjang 24 jam yang lalu, 2MOON didagangkan antara $ 0.000001938 rendah dan $ 0.000001985 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 2MOON sepanjang masa ialah $ 0.000148890258246466, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000001022454904529.

Dari segi prestasi jangka pendek, 2MOON telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan +1.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MOON (2MOON) Maklumat Pasaran

No.2968

$ 124.39K
$ 70.03K
$ 196.00K
63.47B
100,000,000,000
100,000,000,000
63.46%

BSC

Had Pasaran semasa MOON ialah $ 124.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 70.03K. Bekalan edaran 2MOON ialah 63.47B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 196.00K.

MOON (2MOON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MOON hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000491-0.25%
30 Hari$ +0.000000097+5.20%
60 Hari$ -0.000000289-12.86%
90 Hari$ -0.000000878-30.94%
Perubahan Harga MOON Hari Ini

Hari ini, 2MOON mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000000491 (-0.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMOON

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000000097 (+5.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MOON

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 2MOON mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000289 (-12.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MOON

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000000878 (-30.94%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MOON (2MOON)?

Semak MOON halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MOON (2MOON)

MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

MOON tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MOON pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak 2MOON ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MOON di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MOON anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MOON Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MOON (2MOON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MOON (2MOON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MOON.

Semak MOON ramalan harga sekarang!

Tokenomik MOON (2MOON)

Memahami tokenomik MOON (2MOON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 2MOON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MOON (2MOON)

Mencari cara membeli MOON? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MOON di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MOON Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MOON, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MOON Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MOON

Berapakah nilai MOON (2MOON) hari ini?
Harga langsung 2MOON dalam USD ialah 0.00000196 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa 2MOON ke USD?
Harga semasa 2MOON ke USD ialah $ 0.00000196. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MOON?
Had pasaran untuk 2MOON ialah $ 124.39K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran 2MOON?
Bekalan edaran 2MOON ialah 63.47B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 2MOON?
2MOON mencapai harga ATH sebanyak 0.000148890258246466 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 2MOON?
2MOON melihat harga ATL sebanyak 0.000001022454904529 USD.
Berapakah jumlah dagangan 2MOON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 2MOONialah $ 70.03K USD.
Adakah 2MOON akan naik lebih tinggi tahun ini?
2MOON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 2MOONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

