Tokenomik MOON (2MOON)

Tokenomik MOON (2MOON)

Lihat cerapan utama tentang MOON (2MOON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

MOON (2MOON) Maklumat

MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

Laman Web Rasmi:
https://moon.ws/
Kertas putih:
https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E

MOON (2MOON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MOON (2MOON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 126.43K
$ 126.43K$ 126.43K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 63.47B
$ 63.47B$ 63.47B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 199.20K
$ 199.20K$ 199.20K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00068
$ 0.00068$ 0.00068
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000001022454904529
$ 0.000001022454904529$ 0.000001022454904529
Harga Semasa:
$ 0.000001992
$ 0.000001992$ 0.000001992

Tokenomik MOON (2MOON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MOON (2MOON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 2MOON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 2MOON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 2MOON, terokai 2MOON harga langsung token!

Cara Membeli 2MOON

Berminat untuk menambah MOON (2MOON) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli 2MOON, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

MOON (2MOON) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga 2MOON membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

2MOON Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 2MOON? Halaman ramalan harga 2MOON kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.