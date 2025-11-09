DoubleZero Harga Hari Ini

Harga langsung DoubleZero (2Z) hari ini ialah $ 0.1994, dengan 7.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 2Z kepada USD penukaran adalah $ 0.1994 setiap 2Z.

DoubleZero kini berada pada kedudukan #90 mengikut permodalan pasaran pada $ 692.20M, dengan bekalan edaran sebanyak 3.47B 2Z. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 2Z didagangkan antara $ 0.1794 (rendah) dan $ 0.2016 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.7501993077269953, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.1504312061231505.

Dalam prestasi jangka pendek, 2Z dipindahkan +1.01% dalam sejam terakhir dan +15.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 340.91K.

DoubleZero (2Z) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.90 Modal Pasaran $ 692.20M$ 692.20M $ 692.20M Kelantangan (24J) $ 340.91K$ 340.91K $ 340.91K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.99B$ 1.99B $ 1.99B Bekalan Peredaran 3.47B 3.47B 3.47B Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 9,999,931,440.3 9,999,931,440.3 9,999,931,440.3 Kadar Peredaran 34.71% Bahagian Pasaran 0.01% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa DoubleZero ialah $ 692.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 340.91K. Bekalan edaran 2Z ialah 3.47B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999931440.3. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.99B.