3000 Harga Hari Ini

Harga langsung 3000 (3000) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 3000 kepada USD penukaran adalah -- setiap 3000.

3000 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,587.32, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B 3000. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 3000 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, 3000 dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

3000 (3000) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa 3000 ialah $ 9.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 3000 ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.59K.