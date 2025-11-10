Tokenomik 3000 (3000)

Tokenomik 3000 (3000)

3000 (3000) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk 3000 (3000), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.59K
$ 9.59K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.59K
$ 9.59K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

3000 (3000) Maklumat

A DeFi protocol built on Avalanche, launched on Arena. Stake, Farm and use 3000 features to enhance your Arena experience. Rewards from donated tokens are given to users and stakers. Use prediction market to take a guess on where Arena tokens are going next. Our in house NFT marketplace will provide a feature rich market for AVAX NFTs. And use of our live stream Arena events help users become familiar with launching their own token, which can be used on 3000.

Laman Web Rasmi:
https://3000.money

Tokenomik 3000 (3000): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik 3000 (3000) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 3000 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 3000 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 3000, terokai 3000 harga langsung token!

3000 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 3000? Halaman ramalan harga 3000 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

