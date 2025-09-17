3SPACE ART (PACE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00396939 $ 0.00396939 $ 0.00396939 24J Rendah $ 0.00453827 $ 0.00453827 $ 0.00453827 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00396939$ 0.00396939 $ 0.00396939 24J Tinggi $ 0.00453827$ 0.00453827 $ 0.00453827 Sepanjang Masa $ 0.298335$ 0.298335 $ 0.298335 Harga Terendah $ 0.00337234$ 0.00337234 $ 0.00337234 Perubahan Harga (1J) +0.29% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) -31.38% Perubahan Harga (7D) -31.38%

3SPACE ART (PACE) harga masa nyata ialah $0.00450657. Sepanjang 24 jam yang lalu, PACE didagangkan antara $ 0.00396939 rendah dan $ 0.00453827 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PACE sepanjang masa ialah $ 0.298335, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00337234.

Dari segi prestasi jangka pendek, PACE telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -31.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

3SPACE ART (PACE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 297.48K$ 297.48K $ 297.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 450.56K$ 450.56K $ 450.56K Bekalan Peredaran 66.02M 66.02M 66.02M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa 3SPACE ART ialah $ 297.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PACE ialah 66.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 450.56K.