4 Harga Hari Ini

Harga langsung 4 (4) hari ini ialah $ 0.06162, dengan 0.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 4 kepada USD penukaran adalah $ 0.06162 setiap 4.

4 kini berada pada kedudukan #438 mengikut permodalan pasaran pada $ 61.62M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 4. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 4 didagangkan antara $ 0.05578 (rendah) dan $ 0.06332 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.3006185668115678, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000099081384903154.

Dalam prestasi jangka pendek, 4 dipindahkan +0.80% dalam sejam terakhir dan -34.52% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.06M.

4 (4) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.438 Modal Pasaran $ 61.62M$ 61.62M $ 61.62M Kelantangan (24J) $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.62M$ 61.62M $ 61.62M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam BSC

