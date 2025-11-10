401jK Harga Hari Ini

Harga langsung 401jK (401JK) hari ini ialah $ 0.01095947, dengan 26.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 401JK kepada USD penukaran adalah $ 0.01095947 setiap 401JK.

401jK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,970,406, dengan bekalan edaran sebanyak 999.34M 401JK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 401JK didagangkan antara $ 0.00847494 (rendah) dan $ 0.01223527 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01223527, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, 401JK dipindahkan -4.31% dalam sejam terakhir dan +95.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

401jK (401JK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M Bekalan Peredaran 999.34M 999.34M 999.34M Jumlah Bekalan 999,343,161.955785 999,343,161.955785 999,343,161.955785

Had Pasaran semasa 401jK ialah $ 10.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 401JK ialah 999.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999343161.955785. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.97M.