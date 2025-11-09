Semantic Layer Harga Hari Ini

Harga langsung Semantic Layer (42) hari ini ialah $ 0.08618, dengan 6.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 42 kepada USD penukaran adalah $ 0.08618 setiap 42.

Semantic Layer kini berada pada kedudukan #1032 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.77M, dengan bekalan edaran sebanyak 148.17M 42. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 42 didagangkan antara $ 0.07894 (rendah) dan $ 0.08646 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.3058250932347683, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.07411559323417741.

Dalam prestasi jangka pendek, 42 dipindahkan +1.26% dalam sejam terakhir dan -21.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 487.72K.

Semantic Layer (42) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1032 Modal Pasaran $ 12.77M$ 12.77M $ 12.77M Kelantangan (24J) $ 487.72K$ 487.72K $ 487.72K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 86.18M$ 86.18M $ 86.18M Bekalan Peredaran 148.17M 148.17M 148.17M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 14.81% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Semantic Layer ialah $ 12.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 487.72K. Bekalan edaran 42 ialah 148.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.18M.