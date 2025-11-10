Tokenomik Semantic Layer (42)

Tokenomik Semantic Layer (42)

Lihat cerapan utama tentang Semantic Layer (42), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:32:36 (UTC+8)
USD

Semantic Layer (42) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Semantic Layer (42), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.39M
$ 12.39M$ 12.39M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 148.17M
$ 148.17M$ 148.17M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 83.63M
$ 83.63M$ 83.63M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2574
$ 0.2574$ 0.2574
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.07411559323417741
$ 0.07411559323417741$ 0.07411559323417741
Harga Semasa:
$ 0.08363
$ 0.08363$ 0.08363

Semantic Layer (42) Maklumat

Semantic Layer is an infrastructure protocol that introduces Application-Controlled Execution (ACE) for decentralized applications (dApps). It allows dApps to internalize miner extractable value (MEV), scale their throughput independently of the base chain, and implement custom execution logic while retaining access to on-chain liquidity and composability. Semantic Layer operates as an execution layer that sits between dApps and the base blockchain. Instead of relying on validators or block builders, dApps using Semantic Layer can control the order and conditions of their users’ transactions.

Laman Web Rasmi:
https://www.semanticlayer.io/
Peneroka Blok:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x834BAf4f7832Cc3C00734DDb2e0c61C68d975822

Tokenomik Semantic Layer (42): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Semantic Layer (42) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 42 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 42 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 42, terokai 42 harga langsung token!

Cara Membeli 42

Berminat untuk menambah Semantic Layer (42) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli 42, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Semantic Layer (42) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga 42 membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

42 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 42? Halaman ramalan harga 42 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi