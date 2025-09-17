Lagi Mengenai 4547

4547 Harga (4547)

1 4547 ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.80%1D
4547 (4547) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:04:53 (UTC+8)

4547 (4547) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-0.81%

-8.75%

-8.75%

4547 (4547) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, 4547 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 4547 sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, 4547 telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.81% dalam 24 jam dan -8.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

4547 (4547) Maklumat Pasaran

$ 25.72K
$ 25.72K$ 25.72K

--
----

$ 25.72K
$ 25.72K$ 25.72K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,318.05
999,995,318.05 999,995,318.05

Had Pasaran semasa 4547 ialah $ 25.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 4547 ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995318.05. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.72K.

4547 (4547) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga 4547 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga 4547 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga 4547 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga 4547 kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.81%
30 Hari$ 0+5.49%
60 Hari$ 0-19.35%
90 Hari$ 0--

Apakah itu 4547 (4547)

4547 is a tribute to the enduring legacy and resilient spirit of Donald Trump, celebrating his journey from the 45th President and eyeing the potential return as the 47th. This token is built for supporters who believe in a comeback, embodying the energy, boldness, and unyielding vision associated with his campaigns. Featuring a bold eagle symbol alongside the classic red, white, and blue, 4547 aims to rally the community and spark a movement. Whether you’re a political enthusiast or just love the game of meme investing, 4547 offers a unique way to join the ride with every trade.

4547 (4547) Sumber

Laman Web Rasmi

4547 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai 4547 (4547) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset 4547 (4547) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk 4547.

Semak 4547 ramalan harga sekarang!

4547 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik 4547 (4547)

Memahami tokenomik 4547 (4547) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 4547 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 4547 (4547)

Berapakah nilai 4547 (4547) hari ini?
Harga langsung 4547 dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa 4547 ke USD?
Harga semasa 4547 ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran 4547?
Had pasaran untuk 4547 ialah $ 25.72K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran 4547?
Bekalan edaran 4547 ialah 1000.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 4547?
4547 mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 4547?
4547 melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan 4547?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 4547ialah -- USD.
Adakah 4547 akan naik lebih tinggi tahun ini?
4547 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 4547ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.