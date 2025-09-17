47th POTUS (TRUMP47) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00824892$ 0.00824892 $ 0.00824892 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.41% Perubahan Harga (7D) +5.36% Perubahan Harga (7D) +5.36%

47th POTUS (TRUMP47) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRUMP47 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRUMP47 sepanjang masa ialah $ 0.00824892, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRUMP47 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.41% dalam 24 jam dan +5.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

47th POTUS (TRUMP47) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.18K$ 36.18K $ 36.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.18K$ 36.18K $ 36.18K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa 47th POTUS ialah $ 36.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRUMP47 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.18K.