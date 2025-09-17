Apakah itu 4Chan (4CHAN)

$4CHAN is a meme token on the Ethereum Network. 4ChanToken represents a global crypto community that pays homage to the memetic powerhouses of the internet as Pepe, Doge, Shib and all major memes inventor combining them all into one super meme token that is $4CHAN. At its core, 4ChanToken embodies the untamed spirit of the notorious 4chan imageboard, where iconic memes are born, nurtured, and unleashed upon the world. With an unyielding spirit of irreverence and a touch of mischief, $4CHAN has emerged as the darling of meme enthusiasts, internet dwellers, and crypto aficionados alike. The foundation of 4ChanToken lies in its community. We’ve harnessed the chaotic energy of this digital realm to create a currency that celebrates the power of memetic expression, empowering users to engage in a truly unique and decentralized economy. As a passionate supporter, you’ll join a vibrant ecosystem where dank memes and viral sensations are the lifeblood of commerce. 4ChanToken is more than just a digital currency – it’s the place where memes are born. The ultimate playground for memelords and crypto degens. Based on the simplicity of holdrs/volume operating a store of value. The identification of this value is best described as 'digital gold'. That $4chan can ultimately represent a superior store of value relative to all other forms of memecoins by embodying all memes in one token as the factual birthplace of all popular memes.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

4Chan Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai 4Chan (4CHAN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset 4Chan (4CHAN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk 4Chan.

Semak 4Chan ramalan harga sekarang!

4CHAN kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik 4Chan (4CHAN)

Memahami tokenomik 4Chan (4CHAN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 4CHAN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 4Chan (4CHAN) Berapakah nilai 4Chan (4CHAN) hari ini? Harga langsung 4CHAN dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa 4CHAN ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa 4CHAN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran 4Chan? Had pasaran untuk 4CHAN ialah $ 7.39M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran 4CHAN? Bekalan edaran 4CHAN ialah 77,090,064.75T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 4CHAN? 4CHAN mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 4CHAN? 4CHAN melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan 4CHAN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 4CHANialah -- USD . Adakah 4CHAN akan naik lebih tinggi tahun ini? 4CHAN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 4CHANramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

4Chan (4CHAN) Kemas Kini Industri Penting