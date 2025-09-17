Apakah itu 4GENTIC (4GS)

The First Agent-to-Agent Data Brokerage Protocol For Upstream Source Intelligence 1. Executive Summary In a digital landscape increasingly dominated by AI agents, access to authentic source data has become the new digital gold. The 4GS Protocol introduces a groundbreaking paradigm: the first-ever Agent-to-Agent (A2A) Data Brokerage system, specifically designed to capture, process, and distribute genuine source intelligence from fragmented data sources. Through a sophisticated network of AI agents working together, the protocol monitors, captures, and aggregates data across multiple platforms. This cross-platform approach ensures capture of authentic community signals at their source, rather than relying on downstream information. Our upstream data collection and distribution system allows AI agents to tap into interactions, decisions, and insights that are typically difficult to capture effectively. 4GS serves as a crucial upstream data provider in the AI agent ecosystem, ensuring that downstream agents, humans, and organizations can leverage unique source data effectively. 4GS not only delivers raw data but also performs semantic aggregations to produce context-aware insights, enabling users to make informed decisions. 4GS addresses a fundamental challenge in the AI industry by providing scalable access to authentic, real-time human intelligence through both raw data and actionable insights.

Berapakah nilai 4GENTIC (4GS) hari ini? Harga langsung 4GS dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran 4GENTIC? Had pasaran untuk 4GS ialah $ 29.26K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran 4GS? Bekalan edaran 4GS ialah 988.13M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 4GS? 4GS mencapai harga ATH sebanyak 0.00338209 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 4GS? 4GS melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan 4GS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 4GSialah -- USD .

