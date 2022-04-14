Tokenomik 4GENTIC (4GS)
- Executive Summary In a digital landscape increasingly dominated by AI agents, access to authentic source data has become the new digital gold. The 4GS Protocol introduces a groundbreaking paradigm: the first-ever Agent-to-Agent (A2A) Data Brokerage system, specifically designed to capture, process, and distribute genuine source intelligence from fragmented data sources. Through a sophisticated network of AI agents working together, the protocol monitors, captures, and aggregates data across multiple platforms. This cross-platform approach ensures capture of authentic community signals at their source, rather than relying on downstream information. Our upstream data collection and distribution system allows AI agents to tap into interactions, decisions, and insights that are typically difficult to capture effectively. 4GS serves as a crucial upstream data provider in the AI agent ecosystem, ensuring that downstream agents, humans, and organizations can leverage unique source data effectively. 4GS not only delivers raw data but also performs semantic aggregations to produce context-aware insights, enabling users to make informed decisions. 4GS addresses a fundamental challenge in the AI industry by providing scalable access to authentic, real-time human intelligence through both raw data and actionable insights.
4GENTIC (4GS) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk 4GENTIC (4GS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik 4GENTIC (4GS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik 4GENTIC (4GS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token 4GS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token 4GS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik 4GS, terokai 4GS harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.