4nonSwap Harga Hari Ini

Harga langsung 4nonSwap (4NON) hari ini ialah $ 0.00009412, dengan 26.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 4NON kepada USD penukaran adalah $ 0.00009412 setiap 4NON.

4nonSwap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 84,709, dengan bekalan edaran sebanyak 900.00M 4NON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 4NON didagangkan antara $ 0.00008873 (rendah) dan $ 0.00012892 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00135955, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006254.

Dalam prestasi jangka pendek, 4NON dipindahkan +1.06% dalam sejam terakhir dan -51.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

4nonSwap (4NON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.71K$ 84.71K $ 84.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.12K$ 94.12K $ 94.12K Bekalan Peredaran 900.00M 900.00M 900.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

