Harga 4nonSwap langsung hari ini ialah 0.00009412 USD.4NON modal pasaran ialah 84,709 USD. Jejaki masa nyata 4NON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai 4NON

Maklumat Harga 4NON

Apakah 4NON

Laman Web Rasmi 4NON

Tokenomik 4NON

Ramalan Harga 4NON

4nonSwap Logo

4nonSwap Harga (4NON)

Tidak tersenarai

1 4NON ke USD Harga Langsung:

--
----
-26.70%1D
USD
4nonSwap (4NON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:36:25 (UTC+8)

4nonSwap Harga Hari Ini

Harga langsung 4nonSwap (4NON) hari ini ialah $ 0.00009412, dengan 26.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 4NON kepada USD penukaran adalah $ 0.00009412 setiap 4NON.

4nonSwap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 84,709, dengan bekalan edaran sebanyak 900.00M 4NON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 4NON didagangkan antara $ 0.00008873 (rendah) dan $ 0.00012892 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00135955, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006254.

Dalam prestasi jangka pendek, 4NON dipindahkan +1.06% dalam sejam terakhir dan -51.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

4nonSwap (4NON) Maklumat Pasaran

$ 84.71K
$ 84.71K$ 84.71K

--
----

$ 94.12K
$ 94.12K$ 94.12K

900.00M
900.00M 900.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa 4nonSwap ialah $ 84.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 4NON ialah 900.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.12K.

4nonSwap Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00008873
$ 0.00008873$ 0.00008873
24J Rendah
$ 0.00012892
$ 0.00012892$ 0.00012892
24J Tinggi

$ 0.00008873
$ 0.00008873$ 0.00008873

$ 0.00012892
$ 0.00012892$ 0.00012892

$ 0.00135955
$ 0.00135955$ 0.00135955

$ 0.00006254
$ 0.00006254$ 0.00006254

+1.06%

-26.75%

-51.54%

-51.54%

4nonSwap (4NON) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga 4nonSwap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga 4nonSwap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga 4nonSwap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga 4nonSwap kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-26.75%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk 4nonSwap

4nonSwap (4NON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 4NON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
4nonSwap (4NON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 4nonSwap berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga 4nonSwap yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk 4NON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik 4nonSwap Ramalan Harga.

Apakah itu 4nonSwap (4NON)

4NON is a privacy-first DeFi protocol built on the BNB Chain that allows users to swap, bridge, and move assets freely across multiple networks. It’s designed to give users full control over their privacy by offering both standard swaps for regular on-chain trading and anonymous swaps powered by zero-knowledge technology for complete confidentiality. This dual-mode system ensures users can decide when to stay transparent and when to remain private, all within one seamless platform.

4NON empowers traders, investors, and builders to interact with DeFi without exposing their wallet activity or identity while maintaining speed, security, and verifiable transactions.

4nonSwap (4NON) Sumber

Laman Web Rasmi

Berapakah nilai 1 4nonSwap pada tahun 2030?
Jika 4nonSwap berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga 4nonSwap berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:36:25 (UTC+8)

4nonSwap (4NON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

