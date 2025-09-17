4th Pillar FOUR (FOUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.07579$ 0.07579 $ 0.07579 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.66% Perubahan Harga (7D) +6.66%

4th Pillar FOUR (FOUR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOUR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOUR sepanjang masa ialah $ 0.07579, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOUR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

4th Pillar FOUR (FOUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.01K$ 36.01K $ 36.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.09K$ 70.09K $ 70.09K Bekalan Peredaran 205.53M 205.53M 205.53M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa 4th Pillar FOUR ialah $ 36.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOUR ialah 205.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.09K.