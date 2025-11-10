501 Harga Hari Ini

Harga langsung 501 (501) hari ini ialah --, dengan 10.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 501 kepada USD penukaran adalah -- setiap 501.

501 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,272.63, dengan bekalan edaran sebanyak 999.79M 501. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 501 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, 501 dipindahkan +6.76% dalam sejam terakhir dan -10.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

501 (501) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Bekalan Peredaran 999.79M 999.79M 999.79M Jumlah Bekalan 999,786,615.120146 999,786,615.120146 999,786,615.120146

