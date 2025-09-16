Apakah itu 5ire (5IRE)

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Tokenomik 5ire (5IRE)

Memahami tokenomik 5ire (5IRE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 5IRE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

5ire Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang 5ire, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 5ire Berapakah nilai 5ire (5IRE) hari ini? Harga langsung 5IRE dalam USD ialah 0.0010101 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa 5IRE ke USD? $ 0.0010101 . Lihat Harga semasa 5IRE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran 5ire? Had pasaran untuk 5IRE ialah $ 1.48M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran 5IRE? Bekalan edaran 5IRE ialah 1.46B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 5IRE? 5IRE mencapai harga ATH sebanyak 0.5080177927965925 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 5IRE? 5IRE melihat harga ATL sebanyak 0.000312200594146269 USD . Berapakah jumlah dagangan 5IRE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 5IREialah $ 122.17K USD . Adakah 5IRE akan naik lebih tinggi tahun ini? 5IRE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 5IREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

5ire (5IRE) Kemas Kini Industri Penting

