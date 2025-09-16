Lagi Mengenai 5IRE

$0.0010099
+1.13%1D
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:15:27 (UTC+8)

5ire (5IRE) Maklumat Harga (USD)

24J Tinggi

-0.03%

+1.13%

+0.91%

+0.91%

5ire (5IRE) harga masa nyata ialah $ 0.0010101. Sepanjang 24 jam yang lalu, 5IRE didagangkan antara $ 0.0009893 rendah dan $ 0.001021 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 5IRE sepanjang masa ialah $ 0.5080177927965925, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000312200594146269.

Dari segi prestasi jangka pendek, 5IRE telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +1.13% dalam 24 jam dan +0.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

5ire (5IRE) Maklumat Pasaran

No.2015

97.64%

Had Pasaran semasa 5ire ialah $ 1.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 122.17K. Bekalan edaran 5IRE ialah 1.46B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.52M.

5ire (5IRE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk 5ire hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000011284+1.13%
30 Hari$ +0.0002315+29.73%
60 Hari$ +0.0003121+44.71%
90 Hari$ -0.0003749-27.07%
Perubahan Harga 5ire Hari Ini

Hari ini, 5IRE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000011284 (+1.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hari5ire

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0002315 (+29.73%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari 5ire

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 5IRE mengalami perubahan sebanyak $ +0.0003121 (+44.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari 5ire

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0003749 (-27.07%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga 5ire (5IRE)?

Semak 5irehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu 5ire (5IRE)

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

5ire tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus 5ire pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak 5IRE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang 5ire di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian 5ire anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

5ire Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai 5ire (5IRE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset 5ire (5IRE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk 5ire.

Semak 5ire ramalan harga sekarang!

Tokenomik 5ire (5IRE)

Memahami tokenomik 5ire (5IRE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 5IRE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli 5ire (5IRE)

Mencari cara membeli 5ire? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah 5ire di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

5IRE kepada Mata Wang Tempatan

5ire Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang 5ire, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web 5ire Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 5ire

Berapakah nilai 5ire (5IRE) hari ini?
Harga langsung 5IRE dalam USD ialah 0.0010101 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa 5IRE ke USD?
Harga semasa 5IRE ke USD ialah $ 0.0010101. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran 5ire?
Had pasaran untuk 5IRE ialah $ 1.48M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran 5IRE?
Bekalan edaran 5IRE ialah 1.46B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 5IRE?
5IRE mencapai harga ATH sebanyak 0.5080177927965925 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 5IRE?
5IRE melihat harga ATL sebanyak 0.000312200594146269 USD.
Berapakah jumlah dagangan 5IRE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 5IREialah $ 122.17K USD.
Adakah 5IRE akan naik lebih tinggi tahun ini?
5IRE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 5IREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:15:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

