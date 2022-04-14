Tokenomik 5thScape (5SCAPE)

Lihat cerapan utama tentang 5thScape (5SCAPE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
5thScape (5SCAPE) Maklumat

5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token.

Laman Web Rasmi:
https://5thscape.com/
Kertas putih:
https://docs.5thscape.com/whitepaper
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x0688977ae5b10075f46519063Fd2f03aDC052C1f

5thScape (5SCAPE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk 5thScape (5SCAPE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 5.21B
$ 5.21B$ 5.21B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.006
$ 0.006$ 0.006
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.0001926
$ 0.0001926$ 0.0001926

Tokenomik 5thScape (5SCAPE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik 5thScape (5SCAPE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 5SCAPE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 5SCAPE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 5SCAPE, terokai 5SCAPE harga langsung token!

Cara Membeli 5SCAPE

Berminat untuk menambah 5thScape (5SCAPE) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli 5SCAPE, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

5thScape (5SCAPE) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga 5SCAPE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

5SCAPE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 5SCAPE? Halaman ramalan harga 5SCAPE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.